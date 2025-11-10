Представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков говорит, что Москва не владеет информацией о венгерских инициативах по решению полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистов из ТАСС.

Спикера Кремля попросили прокомментировать слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который на встрече с Дональдом Трампом на прошлой неделе пообещал поделиться определенными идеями по завершению войны против Украины.

"Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь. Судя по всему, после определенного испытания они будут доведены до нас, но пока мы не имели возможности с ними ознакомиться", – сказал Песков в понедельник.

Во время встречи с Трампом в пятницу Орбан сказал, что Венгрия имеет некоторые идеи относительно возможных дипломатических путей прекращения российско-украинской войны и относительно того, как привлечь Россию к переговорному процессу.

Венгерский премьер также сказал, что якобы только его страна выступает за мир в Европе, а возможность победы Украины в войне описал циничной шуткой: "Ну, чудеса случаются".

Во время встречи Орбан также призвал президента США провести саммит с Путиным именно в Будапеште.