Пресслужбі фінського міністра довелось пояснювати відредаговане фото

Фінські медіа зробили приводом для новини публікацію одним з міністрів уряду фотографії у своїх офіційних соцмережах з явними ознаками використання візуальних редакторів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Увагу привернули п’ятничні дописи міністра праці Матіаса Марттінена в Instagram та Facebook, де його силует виглядає немов вклеєним в інтер’єр фотографії, особливо голова. Першими про це написали новину Ilta-Sanomat.

У пресслужбі міністра згодом визнали, що у дописі справді відредаговане фото і таке рішення було помилкою. За їхніми словами, фотографію "зліпили" з двох різних через те, що оригінальне фото було із закритими очима. У пресслужбі кажуть, що не інформували міністра про редагування і просто надали йому фотографії для публікації.

IS отримали також оригінал фото, на якому, окрім міністра, присутня також інтерн, та з’ясували, що редагували також недоліки в одязі.

Минулого року після схожих спостережень журналістів пресслужба МЗС видалила редаговане фото міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо, де йому замалювали лисину.

Фінські ЗМІ так само писали про випадок, коли на портретному фото президента Александра Стубба підрівняли невдало повернуту краватку.

У лютому 2025 року німецький телеканал розкритикували за монтаж промови Мерца, звідки прибрали оплески.