Пресс-службе финского министра пришлось объяснять отредактированное фото

Финские медиа заметили публикацию одним из министров правительства фотографии в своих официальных соцсетях с явными признаками использования визуальных редакторов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Внимание привлекли пятничные сообщения министра труда Матиаса Марттинен в Instagram и Facebook, где его силуэт выглядит словно вклеенным в интерьер фотографии, особенно голова. Первыми об этом написали новость Ilta-Sanomat.

В пресс-службе министра впоследствии признали, что в посте действительно отредактированное фото и такое решение было ошибкой.

По их словам, фотографию "слепили" из двух разных из-за того, что оригинальное фото было с закрытыми глазами. В пресс-службе говорят, что не информировали министра о редактировании и просто предоставили ему фотографии для публикации.

IS получили также оригинал фото, на котором, кроме министра, присутствует также интерн, и выяснили, что редактировали также недостатки в одежде.

В прошлом году после похожих наблюдений журналистов пресс-служба МИД удалила редактированное фото министра внешней торговли и развития Вилле Тавио, где ему зарисовали лысину.

Финские СМИ так же писали о случае, когда на портретном фото президента Александра Стубба подровняли неудачно повернутый галстук.

В феврале 2025 года немецкий телеканал раскритиковали за монтаж речи Мерца, откуда убрали аплодисменты.