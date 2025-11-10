У Польщі розслідують спроби режиму Лукашенка завербувати білоруських опозиціонерів

Польська прокуратура розпочала розслідування щодо спроб вербування співробітників Народного антикризового управління (НАУ) – штабу білоруської опозиції – спецслужбами режиму Александра Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Окружна прокуратура у Варшаві розпочала розслідування щодо повідомлень, надісланих кільком працівникам НАУ, в яких містилися пропозиції співпраці зі спецслужбами Білорусі.

У повідомленнях використовувалися спроби шантажу та підкупу, а також, серед іншого, пропозиції нібито почати з чистого аркуша, повідомив керівник Народного антикризового управління Павел Латушко.

"Вони використовують шантаж, спроби підкупу, фізичні погрози, дискредитацію, психологічний тиск і тиск на наші родини, які перебувають у Білорусі", – сказав Латушко.

На його думку, масштаб проблеми настільки великий, що "також потенційно загрожує безпеці Республіки Польща".

Минулого року стало відомо, що прокуратура Польщі розслідує злочин проти Павла Латушка за статтями кримінального кодексу, що стосуються вбивства і діяльності мереж іноземних розвідок.

Улітку 2025 року з Польщі також депортували білоруса, який напав на Латушка під час лекції.