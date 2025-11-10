В Польше расследуют попытки режима Лукашенко завербовать белорусских оппозиционеров

Польская прокуратура начала расследование по поводу попыток вербовки сотрудников Народного антикризисного управления (НАУ) – штаба белорусской оппозиции – спецслужбами режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Окружная прокуратура в Варшаве начала расследование в отношении сообщений, отправленных нескольким сотрудникам НАУ, в которых содержались предложения о сотрудничестве со спецслужбами Беларуси.

В сообщениях использовались попытки шантажа и подкупа, а также, среди прочего, предложения якобы начать с чистого листа, сообщил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

"Они используют шантаж, попытки подкупа, физические угрозы, дискредитацию, психологическое давление и давление на наши семьи, которые находятся в Беларуси", – сказал Латушко.

По его мнению, масштаб проблемы настолько велик, что "также потенциально угрожает безопасности Республики Польша".

В прошлом году стало известно, что прокуратура Польши расследует преступление против Павла Латушко по статьям уголовного кодекса, касающимся убийства и деятельности сетей иностранных разведок.

Летом 2025 года из Польши также депортировали белоруса, который напал на Латушко во время лекции.