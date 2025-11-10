Міністр оборони Швеції поділився, що з України надходять цінні відгуки про шведську зброю

Швеція отримує від України цінні відгуки про свою зброю, що проходить випробування у реальних бойових умовах.

Як повідомляє "Європейська правда", про в інтерв’ю литовському мовнику LRT сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Міністра запитали, які відгуки Стокгольм отримує про зброю, передану Україні, і чому з цього навчилися.

"Дуже багато чому. Ми відправили Україні різні види озброєння, і українці дуже щедрі (на відгуки – Ред.) – тож ми можемо отримувати звіти, як показали себе наші бойові човни, бойові машини, гаубиці Archer чи інша зброя. Це дозволяє нам випробовувати їх у бойових умовах і краще адаптувати", – сказав Пол Йонсон.

Він зазначив, що корисним стало також відкриття про необхідність змінювати методи й підходи до оборонної роботи.

"Я завжди кажу, що в Україні ми робимо якусь роботу за тижні чи місяці, тоді як вдома це займає роки чи десятиліття. Я говорю про це і з моїми колегами з Литви… Коли йдеться про проєкти у нашій країні – це більше бюрократії", – зазначив міністр.

"Те, як наша зброя працює в Україні, як ми домопагаємо, стало дуже надихаючим прикладом. Я завжди кажу, що допомагати Україні і правильно, і мудро – фактично це інвестиція у нашу безпеку. Тому що зараз Україна є "щитом" від російської військової експансії, і Путін не зупиниться, поки його не зупинити. Прямо зараз наші українські друзі це роблять", – додав Йонсон.

Він зазначив, що повзучі тактичні просування РФ на сході ціною велетенських втрат та дедалі гіршого стану економіки не можна назвати ситуацією, коли Росія перемагає у війні.

Нагадаємо, у жовтні Швеція та Україна анонсували масштабну угоду про купівлю для Повітряних сил України до 150 шведських винищувачів Gripen, що передбачає часткову локалізацію виробництва в Україні.

В Міноборони України кажуть, що орієнтовні терміни запуску заводу в Україні – 2033 рік, але літаки почнуть надходити значно раніше.

Також за підсумками останніх переговорів зі Швецією анонсували створення в Україні спільного хабу оборонних інновацій.