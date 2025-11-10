Министр обороны Швеции: из Украины поступают ценные отзывы о шведском оружии

Швеция получает от Украины ценные отзывы о своем оружии, которое проходит испытания в реальных боевых условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью литовскому вещателю LRT сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Министра спросили, какие отзывы Стокгольм получает об оружии, переданном Украине, и чему из этого научились.

"Очень многому. Мы отправили Украине различные виды вооружения, и украинцы очень щедры (в отзывах – Ред.) – поэтому мы можем получать отчеты, как показали себя наши боевые лодки, боевые машины, гаубицы Archer или другое оружие. Это позволяет нам испытывать их в боевых условиях и лучше адаптировать", – сказал Пол Йонсон.

Он отметил, что полезным стало также открытие о необходимости менять методы и подходы к оборонной работе.

"Я всегда говорю, что в Украине мы делаем какую-то работу за недели или месяцы, тогда как дома это занимает годы или десятилетия. Я говорю об этом и с моими коллегами из Литвы... Когда речь идет о проектах в нашей стране – это больше бюрократии", – отметил министр.

"То, как наше оружие работает в Украине, как мы домопагаем, стало очень вдохновляющим примером. Я всегда говорю, что помогать Украине и правильно, и мудро – фактически это инвестиция в нашу безопасность. Потому что сейчас Украина является "щитом" от российской военной экспансии. Путин не остановится, пока его не остановить. Прямо сейчас наши украинские друзья это делают", – добавил Йонсон.

Он отметил, что ползучие тактические продвижения РФ на востоке ценой огромных потерь и все худшего состояния экономики нельзя назвать ситуацией, когда Россия побеждает в войне.

Напомним, в октябре Швеция и Украина анонсировали масштабное соглашение о покупке для Воздушных сил Украины до 150 шведских истребителей Gripen, что предусматривает частичную локализацию производства в Украине.

В Минобороны Украины говорят, что ориентировочные сроки запуска завода в Украине – 2033 год, но самолеты начнут поступать значительно раньше.

Также по итогам последних переговоров со Швецией анонсировали создание в Украине совместного хаба оборонных инноваций.