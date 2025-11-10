США тимчасово послабили санкції проти Сирії

Міністерство фінансів США у понеділок оголосило про тимчасове помʼякшення санкцій проти Сирії на тлі візиту її президента Ахмеда аль-Шараа до Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Відповідно до повідомлення, США на 180 днів призупинили санкції проти Сирії, запроваджені відповідно до так званого "закону Цезаря", ухваленого у 2019 році.

Призупинення не стосується операцій, повʼязаних із Росією та Іраном, і представників поваленого режиму Башара Асада, включно з ним самим, ідеться в повідомленні.

"Скасування санкцій США сприятиме зусиллям Сирії з відновлення економіки, забезпечення процвітання всіх її громадян, включно з етнічними та релігійними меншинами, а також боротьбі з тероризмом", – ідеться в повідомленні.

Про рішення послабити американські санкції проти Сирії стало відомо на тлі першого в історії прийняття сирійського президента в Білому домі, яке відбулось у понеділок.

Перед тим США виключили президента Сирії Ахмада аль-Шараа зі свого списку санкцій.