Перший в історії візит президента Сирії у Білий дім пройде 10 листопада

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада та зустрітися з президентом Трампом у Білому домі.

Про це повідомив Axios посланець США в Сирії Том Баррак, пише "Європейська правда".

Це буде перший в історії візит сирійського президента до Білого дому та ще один ключовий крок у відновленні американо-сирійських відносин.

Баррак сказав, що під час візиту очікується підписання аль-Шараа угоди про приєднання Сирії до коаліції під проводом США проти ІДІЛ.

Останній візит високопосадовця Сирії до Білого дому відбувся у грудні 1999 року. Тодішній міністр закордонних справ Сирії Фарук аль-Шараа відвідав Білий дім для мирних переговорів з Ізраїлем.

Баррак зазначив, що після візиту аль-Шараа до Вашингтона очікується п'ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем та Сирією за посередництва Сполучених Штатів.

Він наголосив, що метою США є досягнення угоди про безпеку на кордоні між двома країнами до кінця року.

Про очікуваний візит сирійського лідера у Вашингтон стало відомо у суботу.

Трамп вже зустрічався з Ахмедом аль-Шараа у травні.