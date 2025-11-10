США временно ослабили санкции против Сирии

Министерство финансов США в понедельник объявило о временном смягчении санкций против Сирии на фоне визита ее президента Ахмеда аль-Шараа в Белый дом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Согласно сообщению, США на 180 дней приостановили санкции против Сирии, введенные в соответствии с так называемым "законом Цезаря", принятым в 2019 году.

Приостановление не касается операций, связанных с Россией и Ираном, и представителей свергнутого режима Башара Асада, включая его самого, говорится в сообщении.

"Отмена санкций США будет способствовать усилиям Сирии по восстановлению экономики, обеспечению процветания всех ее граждан, включая этнические и религиозные меньшинства, а также борьбе с терроризмом", – говорится в сообщении.

О решении ослабить американские санкции против Сирии стало известно на фоне первого в истории приема сирийского президента в Белом доме, который состоялся в понедельник.

Перед этим США исключили президента Сирии Ахмада аль-Шараа из своего санкционного списка.