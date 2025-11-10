У Хорватії заперечили заяви Орбана, що Угорщина не може замістити російську нафту

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заперечив заяви угорської сторони про те, що потужності Адріатичного трубопроводу, яким управляє хорватська компанія JANAF, недостатньо для заміщення Угорщиною російської нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Пленкович розкритикував угорську владу і угорську нафтопереробну компанію MOL, які стверджують, що JANAF нібито не виконує своїх зобовʼязань перед Угорщиною з постачання нафти.

"JANAF має всі можливості та потужності, щоб всю сиру нафту, яка потрібна, доправити до нафтопереробних заводів в Угорщині, тобто (угорському місті. – Ред.) Сазхаломбатті та інший у Братиславі, з більш ніж достатньою потужністю", – сказав він.

Хорватський премʼєр також висловив здивування тим, що "цей неправдивий наратив знаходить певне схвалення з боку США", маючи на увазі відстрочку від санкцій проти російських нафтових компаній для Угорщини.

Він нагадав про ситуацію із сербським нафтовим заводом NIS, який через санкції США наразі не може отримувати нафту, причому для нього виключень з-під санкцій вже не роблять.

"Одночасно виняток робиться для Угорщини, щоб вона могла і надалі отримувати російську нафту, незважаючи на те, що вона може отримувати неросійську нафту… на підставі якоїсь розповіді про те, що Угорщина не має моря і що вона не має інших нафтопроводів", – сказав Пленкович.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув 7 листопада до Дональда Трампа. За підсумками зустрічі стало відомо, що США надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.