В Хорватии опровергли заявления Орбана о том, что Венгрия не может заменить российскую нефть

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович опроверг заявления венгерской стороны о том, что мощности Адриатического трубопровода, которым управляет хорватская компания JANAF, недостаточно для замещения Венгрией российской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Пленкович раскритиковал венгерские власти и венгерскую нефтеперерабатывающую компанию MOL, которые утверждают, что JANAF якобы не выполняет своих обязательств перед Венгрией по поставкам нефти.

"JANAF имеет все возможности и мощности, чтобы всю сырую нефть, которая нужна, доставить на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, то есть (венгерском городе. – Ред.) Сазхаломбатти и другой в Братиславе, с более чем достаточной мощностью", – сказал он.

Хорватский премьер также выразил удивление тем, что "этот ложный нарратив находит определенное одобрение со стороны США", имея в виду отсрочку от санкций против российских нефтяных компаний для Венгрии.

Он напомнил о ситуации с сербским нефтяным заводом NIS, который из-за санкций США в настоящее время не может получать нефть, причем для него исключений из-под санкций уже не делают.

"Одновременно исключение делается для Венгрии, чтобы она могла и в дальнейшем получать российскую нефть, несмотря на то, что она может получать нероссийскую нефть... на основании какого-то рассказа о том, что Венгрия не имеет моря и что у нее нет других нефтепроводов", – сказал Пленкович.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Дональду Трампу. По итогам встречи стало известно, что США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.