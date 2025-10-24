Reuters: єдиний НПЗ Сербії на межі зупинки роботи через санкції США

Санкції США проти компанії NIS завадили сербській нафтовій групі отримати танкер із сирою нафтою, який міг би виграти час для єдиного нафтопереробного заводу Сербії, що ризикує зупинитися без нових поставок.

Про це повідомили агентству Reuters джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

Неназвані співрозмовники розповіли агентству, що в Сербії залишилося лише кілька днів, перш ніж нафтопереробний завод NIS у Панчеві буде змушений припинити переробку сирої нафти.

Танкер Maran Helios, який перевозив 1 мільйон барелів казахстанської нафти марки KEBCO для NIS у Сербії, прибув до хорватського порту Омішаль 9 жовтня.

Однак паливо так і не потрапило до Сербії, повідомило джерело, обізнане з ситуацією.

Хорватський оператор нафтопроводів Janaf заявив цього тижня, що 8 жовтня доставив усю нафту, яка належала NIS і перебувала в його системі.

Janaf зазначив, що після цієї дати не має запланованих поставок до Сербії, що свідчить: він не отримав казахстанську нафту KEBCO, придбану NIS.

Сира нафта, яку мала отримати NIS, забезпечила б роботу нафтопереробного заводу в Панчеві приблизно на 10 днів.

Росія та Сербія все ще намагаються знайти спосіб скасувати американські санкції, запроваджені у січні проти NIS через її переважно російську власність.

Санкції набули чинності 9 жовтня після закінчення дії остаточного відтермінування.

Президент Сербії Александар Вучич 9 жовтня попередив, що без нових поставок завод, який забезпечує більшість нафтопродуктів у країні, зможе працювати лише до 1 листопада.

Втім, Вучич зазначив, що паливні сховища заповнені, а наявні запаси нафтопродуктів дозволять Сербії забезпечувати себе до кінця року.

"Дефіциту сирої нафти, її похідних і енергетичної кризи не буде", – заявив він минулого тижня.