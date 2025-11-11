Укр Рус Eng

Трамп поскаржився на "шкоду", яку США заподіяла війна в Україні

Новини — Вівторок, 11 листопада 2025, 07:55 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України заподіяла США "шкоду" через високі витрати на підтримку Києва, однак тепер, за його словами, США "більше не витрачають кошти", а навпаки почали продавати зброю країнам НАТО. 

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із російсько-українською війною.

Він також заявив, що США більше "не витрачають кошти" на фінансування України.

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

Американський президент не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL – Prioritized Ukraine Requirements List.

У межах програми PURL, започаткованої Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Нещодавно стало відомо, що Латвія вирішила внести в ініціативу PURL додаткові 2,2 млн євро.

А заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що внески країн-партнерів в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.

