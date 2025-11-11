Трамп поскаржився на "шкоду", яку США заподіяла війна в Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України заподіяла США "шкоду" через високі витрати на підтримку Києва, однак тепер, за його словами, США "більше не витрачають кошти", а навпаки почали продавати зброю країнам НАТО.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Білому домі, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із російсько-українською війною.

Він також заявив, що США більше "не витрачають кошти" на фінансування України.

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

Американський президент не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL – Prioritized Ukraine Requirements List.

У межах програми PURL, започаткованої Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Нещодавно стало відомо, що Латвія вирішила внести в ініціативу PURL додаткові 2,2 млн євро.

А заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що внески країн-партнерів в ініціативу PURL вже досягли понад $2,8 млрд.