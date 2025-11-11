Трамп пожаловался на "ущерб", который США нанесла война в Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины нанесла США "ущерб" из-за высоких затрат на поддержку Киева, однако теперь, по его словам, США "больше не тратят средства", а наоборот начали продавать оружие странам НАТО.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что выиграл "восемь войн", а также заверил, что "разберется" с российско-украинской войной.

Он также заявил, что США больше "не тратят средства" на финансирование Украины.

"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО", – сказал Трамп.

Американский президент не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно предположить, что речь идет о программе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List.

В рамках программы PURL, инициированной Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Недавно стало известно, что Латвия решила внести в инициативу PURL дополнительные 2,2 млн евро.

А заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что взносы стран-партнеров в инициативу PURL уже достигли более $2,8 млрд.