Латвія внесла додаткові кошти в ініціативу із закупівлі зброї США для України

Латвія вирішила внести в ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), яка передбачає закупівлю американської зброї для України, додаткові 2,2 млн євро.

Про це в Х повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує "Європейська правда".

Він подякував Латвії за додатковий внесок в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів.

"Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО "Реноватор" з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні", – додав він.

У четвер, 6 листопада, Шмигаль взяв участь у церемонії передачі Україні бронетранспортерів Patria 6x6 на військовій базі "Адажі" неподалік Риги.

Загалом Україна отримала від Латвії 21 бронемашину. Вони одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій, розповів Шмигаль.

Загалом у 2025 році українська сторона отримала усі обіцяні Латвією 42 бронемашини, додав він.

Крім того, Латвія передала Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T).

Нагадаємо, у вересні уряд Латвії підтримав проєкт постанови про виділення 5 млн євро на ініціативу НАТО та США з підтримки України.

Станом на жовтень через PURL зібрали 2 млрд доларів. Того ж місяця в межах зустрічі міністрів оборони держав Альянсу стало відомо про долучення до програми переважної більшості членів НАТО.