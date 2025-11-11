У Раді вважають, що завершити переговори з ЄС до 2028 року – реалістично

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає реалістичним завершення Україною переговорів з Європейським Союзом до 2028 року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, скільки років знадобиться, щоб ухвалити законодавство, необхідне в рамках вступного процесу, Корнієнко зазначив, що це стане зрозуміліше після ухвалення урядом національної програми адаптації, яка зараз в роботі.

"Але з того, що відомо зараз, програма передбачатиме мінімум два-три роки дуже активної роботи. Тобто 2028 рік, про який каже Єврокомісія, видається достатньо реалістичним", – акцентував він.

Водночас Корнієнко зауважив, що для цього треба, щоб Україна "зробила роботу над помилками" і зробила висновки з тих етапів, які вже пройшла.

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Також звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

А віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на основі поточного поступу у євроінтеграційних реформах заявив, що Київ має шанси завершити переговори про вступ у 2028 році.

