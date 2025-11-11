В Раде считают, что завершить переговоры с ЕС до 2028 года – реалистично

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает реалистичным завершение Украиной переговоров с Европейским Союзом до 2028 года.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, сколько лет понадобится, чтобы принять законодательство, необходимое в рамках вступительного процесса, Корниенко отметил, что это станет понятнее после принятия правительством национальной программы адаптации, которая сейчас в работе.

"Но из того, что известно сейчас, программа будет предусматривать минимум два-три года очень активной работы. То есть 2028 год, о котором говорит Еврокомиссия, кажется достаточно реалистичным", – подчеркнул он.

В то же время Корниенко отметил, что для этого нужно, чтобы Украина "проделала работу над ошибками" и сделала выводы из тех этапов, которые уже прошла.

Напомним, в отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Также отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

А вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на основе текущего прогресса в евроинтеграционных реформах заявил, что Киев имеет шансы завершить переговоры о вступлении в 2028 году.

Читайте интервью: "Политически сейчас нельзя быть против ЕС. Если ты против вступления в ЕС, ты – агент Кремля"