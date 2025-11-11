Речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр переконаний, що путінська Росія не становить жодної загрози для Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Фронмаєр, який також є заступником голови парламентської фракції "АдН", відповів "ні" на відповідне запитання ведучої в програмі каналу ARD.

Заступник голови захистив поїздки політиків "АдН" до Росії.

"Коли ми здійснюємо такі поїздки, мова йде про те, щоб тримати канали комунікації відкритими", – сказав Фронмаєр.

"Вірити в те, що цей конфлікт можна вирішити, постійно постачаючи все більше і більше зброї і надсилаючи гроші в Україну – неправильно", – додав він.

Раніше було підтверджено, що депутати Бундестагу від "АдН" Штеффен Котре і Райнер Ротфус, голова "АдН" у Саксонії Йорг Урбан і депутат Європарламенту від "АдН" Ганс Нойгофф наступного тижня мають намір відвідати конференцію в Сочі.

Поїздка не включатиме зустрічі з колишнім президентом Дмитрієм Медведєвим. Маркус Фронмаєр, заступник лідера парламентської групи і речник з питань зовнішньої політики, оголосив, що – всупереч попереднім повідомленням – зустрічі з Медведєвим не відбудеться. Джерела в парламентській групі повідомили, що домовленості про зустріч не було.