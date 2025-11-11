Пресс-секретарь по вопросам внешней политики парламентской фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер убежден, что путинская Россия не представляет никакой угрозы для Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Фронмайер, который также является заместителем председателя парламентской фракции "АдГ", ответил "нет" на соответствующий вопрос ведущей в программе канала ARD.

Заместитель председателя защитил поездки политиков "АдГ" в Россию.

"Когда мы совершаем такие поездки, речь идет о том, чтобы держать каналы коммуникации открытыми", – сказал Фронмайер.

"Верить в то, что этот конфликт можно решить, постоянно поставляя все больше и больше оружия и посылая деньги в Украину – неправильно", – добавил он.

Ранее было подтверждено, что депутаты Бундестага от "АдГ" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, председатель "АдГ" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от "АдГ" Ханс Нойхофф на следующей неделе намерены посетить конференцию в Сочи.

Поездка не будет включать встречи с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Маркус Фронмайер, заместитель лидера парламентской группы и спикер по вопросам внешней политики, объявил, что – вопреки предыдущим сообщениям – встречи с Медведевым не состоится. Источники в парламентской группе сообщили, что договоренности о встрече не было.