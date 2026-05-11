Сибіга: Україна хоче відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що хоча між Україною і Грузією залишаються "чутливі" питання, Київ прагне відкрити "нову сторінку" у відносинах із Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС України сказав у коментарі грузинському медіа Euroscope.

Сибіга зазначив, що має намір зустрітися зі своєю грузинською колегою Макою Бочорішвілі в Молдові 14–15 травня. У ці дати в Кишиневі відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи.

За його словами, зустріч у Єревані президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе була "історичною".

"Ми відкриті до цього конструктивного діалогу. У Молдові найближчим часом у мене відбудеться зустріч із моєю колегою з Грузії. Таким чином ми прагнемо належним чином налагодити дипломатичний курс наших двосторонніх відносин", – сказав Сибіга.

Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Кобахідзе після розмови із Зеленським зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин між державами.

