Лідер лібералів Данії розпочинає коаліційні переговори після провалу Фредеріксен

Лідер Ліберальної партії Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що у нього є два тижні на формування нового уряду країни після того, як минулого тижня затягнулися рекордно тривалі переговори.

Про це він сказав у понеділок, 11 травня, під час спілкування з журналістами, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Поульсен ввечері 8 травня перейняв формування коаліції від тимчасової прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен і 11 та 12 травня проведе першу серію зустрічей з усіма партіями в парламенті, перш ніж звузити коло переговорів.

"Я підходжу до цього з великою скромністю. Ми добре усвідомлюємо, наскільки важко може бути закласти політичний фундамент", – сказав він.

Цей крок зроблено майже через сім тижнів після того, як напружені березневі вибори призвели до роздробленості парламенту, де жоден лідер не отримав чіткої більшості. Фредеріксен вела переговори з лівими та центристськими партіями, намагаючись сформувати лівоцентристський уряд, але її спроба зазнала невдачі.

Якщо Поульсену не вдасться вийти з глухого кута, очікується, що повноваження щодо формування уряду перейдуть до лідера іншої партії.

Нагадаємо, Фредеріксен 8 травня повідомила королю, що за підсумком першого раунду переговорів не змогла заручитись достатньою підтримкою партій для формування уряду.

На парламентських виборах у Данії 24 березня соціал-демократи Фредеріксен виграли, але центристська партія чинного глави МЗС Ларса Льокке Расмуссена отримала "золоту акцію" з 14 мандатами.

Згодом Расмуссен, який є міністром закордонних справ в уряді Фредеріксен, висунув їй ультиматум.

