Рада ЄС 13 листопада за сніданком обговорить "репараційні позики" та фінансування України

Під час засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у четвер,13 листопада, міністри зокрема обговорять зобов’язання Європейського Союзу щодо фінансування потреб України у 2026-27 роках та можливість надання "репараційних позик" на основі заморожених активів РФ.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив дипломат ЄС, обізнаний з тематикою дискусій.

Міністри економіки і фінансів Євросоюзу 13 листопада обговорять "репараційні позики" для України.

"Міністри розпочнуть день з робочого сніданку, присвяченого питанням фінансування для України", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що дискусія зосередиться головним чином на фінансових потребах України у 2026 та 2027 роках та різних опціях їх забезпечення.

Посадовець нагадав, що у фінальному документі Європейської ради 23 жовтня 2025 року, який був підписаний 26 лідерами ЄС (без Угорщини. – "ЄП"), йдеться про те, що Євросоюз бере на себе зобов’язання з фінансової підтримки України в 2026-27 роках, тому зараз дискусія не стосується того, чи варто це робити.

"Міністри обговорять, як це зробити – тобто варіанти фінансування, і яка модель найдоцільніша. Для багатьох це модель "репараційних позик", – уточнив співрозмовник "ЄП".

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС готує альтернативи "репараційним позикам" Україні через позицію Бельгії.

Раніше в ЄС непублічно висловлювали занепокоєння, що МВФ може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн-членів домовитись про надання Києву "репараційної позики".

Остаточне рішення щодо "репараційних позик" буде ухвалене у грудні 2025 року.