Совет ЕС 13 ноября за завтраком обсудит "репарационные займы" и финансирование Украины

Во время заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов в четверг, 13 ноября, министры обсудят обязательства Европейского Союза по финансированию потребностей Украины в 2026-27 годах и возможность предоставления "репарационных займов" на основе замороженных активов РФ.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил дипломат ЕС, знакомый с тематикой дискуссий.

"Министры начнут день с рабочего завтрака, посвященного вопросам финансирования для Украины", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Он добавил, что дискуссия сосредоточится главным образом на финансовых потребностях Украины в 2026 и 2027 годах и различных опциях их обеспечения.

Чиновник напомнил, что в финальном документе Европейского совета 23 октября 2025 года, который был подписан 26 лидерами ЕС (без Венгрии. – "ЕП"), говорится о том, что Евросоюз берет на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2026-27 годах, поэтому сейчас дискуссия не касается того, стоит ли это делать.

"Министры обсудят, как это сделать – то есть варианты финансирования, и какая модель наиболее целесообразна. Для многих это модель "репарационных займов", – уточнил собеседник "ЕП".

Как сообщала "Европейская правда", ЕС готовит альтернативы "репарационным займам" Украине из-за позиции Бельгии.

Ранее в ЕС непублично выражали обеспокоенность, что МВФ может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран-членов договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа".

Окончательное решение по "репарационным займам" будет принято в декабре 2025 года.