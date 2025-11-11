ЗМІ: США хочуть вилучити з резолюції ООН про Україну згадки про територіальну цілісність

Адміністрація американського президента Дональда Трампа начебто виступила за те, щоб вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму й інших регіонів.

Про це повідомили Kyiv Post двоє співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в ООН, передає "Європейська правда".

Як зазначається, щорічна резолюція, яку Україна подає до Третього комітету Генеральної асамблеї ООН під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь", протягом багатьох років залишається важливим дипломатичним інструментом.

У грудні минулого року США разом із 77 іншими країнами проголосували за цю резолюцію, яку було ухвалено 78 голосами "за".

Тепер, за словами співрозмовників видання, Вашингтон начебто прагне вилучити формулювання щодо окупації Криму Росією та описи погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях.

Два співрозмовники стверджують, що США хочуть, аби резолюцію подали у ширшому форматі – під назвою "Війна в Україні", а також без згадок про "територіальну цілісність" чи "агресію".

Союзники України у неофіційних розмовах висловлюють занепокоєння, що цей крок фактично послабить головний щорічний документ ООН, який послідовно засуджував російське вторгнення.

"Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку", – сказав один із європейських дипломатів.

Як стверджується, дипломати з кількох європейських країн намагаються переконати США змінити позицію до голосування.

Третій комітет Генасамблеї ООН, який опікується питаннями прав людини та гуманітарних справ, має розглянути резолюцію впродовж найближчих тижнів.

Попри запевнення американських посадовців, що зміни покликані зробити резолюцію "більш інклюзивною" та "орієнтованою на майбутнє", західні дипломати неофіційно розглядають це як частину прагнення зменшити згадки про російську агресію у багатосторонніх форматах.

"Питання не в термінах. Ідеться про те, чи світ і надалі визнаватиме російську окупацію незаконною, чи почне сприймати її як даність", – сказав один європейський дипломат, залучений до переговорів.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року США запропонували проєкт резолюції ООН до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, який не містить формулювань із засудженням Москви.

Попри це, Генасамблея ООН схвалила українську резолюцію із засудженням російської агресії, Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.

Американська резолюція, навпаки, була настільки змінена, що США самі утримались при голосуванні за власний текст.

Влітку ЗМІ писали, що адміністрація США обговорювала з Росією власний проєкт резолюції ООН напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, намагаючись замінити український текст документом, що викликав обурення серед європейських союзників.