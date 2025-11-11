СМИ: США хотят изъять из резолюции ООН об Украине упоминания о территориальной целостности

Администрация американского президента Дональда Трампа якобы выступила за то, чтобы изъять из резолюции ООН формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающие российскую оккупацию Крыма и других регионов.

Об этом сообщили Kyiv Post двое собеседников, знакомых с внутренними обсуждениями в ООН, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ежегодная резолюция, которую Украина подает в Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", в течение многих лет остается важным дипломатическим инструментом.

В декабре прошлого года США вместе с 77 другими странами проголосовали за эту резолюцию, которая была принята 78 голосами "за".

Теперь, по словам собеседников издания, Вашингтон якобы стремится изъять формулировки об оккупации Крыма Россией и описания ухудшения ситуации с правами человека на оккупированных территориях.

Два собеседника утверждают, что США хотят, чтобы резолюцию подали в более широком формате – под названием "Война в Украине", а также без упоминаний о "территориальной целостности" или "агрессии".

Союзники Украины в неофициальных разговорах выражают обеспокоенность, что этот шаг фактически ослабит главный ежегодный документ ООН, который последовательно осуждал российское вторжение.

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначный: США больше не возглавляют защиту международного порядка", – сказал один из европейских дипломатов.

Как утверждается, дипломаты из нескольких европейских стран пытаются убедить США изменить позицию до голосования.

Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами прав человека и гуманитарных дел, должен рассмотреть резолюцию в ближайшие недели.

Несмотря на заверения американских чиновников, что изменения призваны сделать резолюцию "более инклюзивной" и "ориентированной на будущее", западные дипломаты неофициально рассматривают это как часть стремления уменьшить упоминания о российской агрессии в многосторонних форматах.

"Вопрос не в терминах. Речь идет о том, будет ли мир и в дальнейшем признавать российскую оккупацию незаконной, или начнет воспринимать ее как данность", – сказал один европейский дипломат, вовлеченный в переговоры.

Напомним, в конце февраля 2025 года США предложили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, не содержащий формулировок с осуждением Москвы.

Несмотря на это, Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии, Соединенные Штаты проголосовали против – наряду с Россией и менее чем двумя десятками других стран.

Американская резолюция, наоборот, была настолько изменена, что США сами воздержались при голосовании за собственный текст.

Летом СМИ писали, что администрация США обсуждала с Россией собственный проект резолюции ООН накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, пытаясь заменить украинский текст документом, который вызвал возмущение среди европейских союзников.