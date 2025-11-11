У Берліні внаслідок підпалу і вибуху пошкоджені дві великі лікарні

Дві великі берлінські лікарні в ніч проти 11 листопада зазнали пошкоджень від політично мотивованого підпалу і вибуху, спричиненого піротехнікою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За словами представника поліції, вночі було виявлено пожежу в будівлі університетської лікарні "Шаріте" в районі Берлін-Мітте. У великій лікарні в районі Нойкьольн вибух спричинив значні пошкодження.

Поліція підозрює використання заборонених феєрверків, таких як петарди. Ніхто не постраждав.

Розслідуванням займається відділ державної безпеки Державного управління кримінальної поліції, який відповідає за злочини, скоєні політичними екстремістами, а також експерти-вибухотехніки.

Керівництво лікарні "Вівантес" підтвердило, що значних пошкоджень зазнав вхід до радіотерапевтичного відділення, бічний вхід до лікарні. "Пошкоджено вікна та двері", – сказав представник лікарні. Стійка реєстрації на вході ненадовго загорілася.

Приймальне відділення і зал очікування певний час будуть закриті; пацієнти повинні заходити через бічні двері. В іншому лікарня працює в штатному режимі.

На початку листопада у Німеччині за підозрілих обставин згорів автомобіль одного з топполітиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини", випадок розслідують як умисний підпал.

У Польщі нещодавно на три місяці заарештували чоловіка, який хотів підпалити офіс партії прем'єра Дональда Туска.