В Берлине в результате поджога и взрыва повреждены две крупные больницы

Две крупные берлинские больницы в ночь на 11 ноября получили повреждения от политически мотивированных поджога и взрыва, вызванных пиротехникой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам представителя полиции, ночью был обнаружен пожар в здании университетской больницы "Шарите" в районе Берлин-Митте. В большой больнице в Нойкёльне взрыв вызвал значительные повреждения.

Полиция подозревает использование запрещенных фейерверков, таких как петарды. Никто не пострадал.

Расследованием занимается отдел государственной безопасности Государственного управления криминальной полиции, который отвечает за преступления, совершенные политическими экстремистами, а также эксперты-взрывотехники.

Руководство больницы "Вивантес" подтвердило, что значительные повреждения получил вход в радиотерапевтическое отделение, боковой вход в больницу. "Повреждены окна и двери", – сказал представитель больницы. Стойка регистрации на входе ненадолго загорелась.

Приемное отделение и зал ожидания определенное время будут закрыты; пациенты должны заходить через боковую дверь. В остальном больница работает в штатном режиме.

В начале ноября в Германии при подозрительных обстоятельствах сгорел автомобиль одного из топ-политиков ультраправой "Альтернативы для Германии", случай расследуют как умышленный поджог.

В Польше недавно на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии премьера Дональда Туска.