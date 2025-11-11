Немецкие "Зеленые" возмущены планами правительства инвестировать больше в новые дороги

В Германии незадолго до встречи по согласованию бюджета на 2026 год "Зеленые" обвиняют правительство в том, что оно планирует инвестиции в строительство дорог вместо ремонта существующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов хочет "сэкономить на ремонте автобанов и федеральных дорог – так, будто хаоса вокруг внезапного закрытия (мостов) Каролабрюкке, Рахмедетальбрюкке и Рингбанбрюкке никогда не было", говорит Паула Пьехотта, эксперт "Зеленых" по бюджетной политике, ответственная за транспортный бюджет.

Критика вытекает из различных запланированных изменений в проект бюджета Федерального министерства транспорта. Например, проекты расширения и нового строительства федеральных автомагистралей должны быть реинтегрированы в так называемые "циклы покрытия". Это означает, что средства, первоначально предназначенные для других проектов, теперь могут быть использованы для этих проектов.

"Зеленые" также критикуют многочисленные другие изменения. Например, ранее обязательный минимальный уровень средств на содержание дорог для компании Autobahn GmbH должен быть отменен. Это создаст неопределенность относительно того, сколько средств на самом деле будет доступно для содержания автомагистралей.

Этим предложением по реструктуризации правительство отказывается от принципа "обслуживание перед новым строительством", который практиковался в течение не менее десяти лет.

Министр транспорта Патрик Шнидер неоднократно призывал к увеличению финансирования новых дорог. Хотя значительная часть нового специального фонда инфраструктуры и климатической нейтральности (SVIK) предназначена для транспорта, эти средства предназначены для поддержки существующей инфраструктуры.

Параллельно с введением специального фонда был сокращен транспортный бюджет в регулярном бюджете, что также повлияло на проекты строительства дорог. Поэтому Шнидер требовал дополнительных 15 млрд евро на строительство новых дорог. Коалиционный комитет в конце концов утвердил лишь три миллиарда евро.

Пьехотта обвинила канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайля в том, что они "несут ответственность за то, что следующие закрытия мостов состоятся сегодня или завтра, заставляя пассажиров и предприятия пользоваться дорогими и длительными объездными путями".

Она добавила, что "ни одного цента" не было выделено на расширение и строительство железнодорожной сети, несмотря на то, что она и так перегружена. Это, по ее словам, является "еще одним доказательством антибизнесовой и отсталой политики правительства".

Напомним, новые внутренние документы немецкого правительства свидетельствуют, что Германия намерена осуществить оборонные закупки на 377 млрд евро в наземной, воздушной, морской, космической и киберсферах.

Стоит отметить, что весной коалиция в Германии согласовала многомиллиардный пакет для обороны и инфраструктуры за счет увеличения заимствований.