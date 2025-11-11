Більш як половина німців використовують "слабкі" паролі – звіт

Більш як половина населення Німеччини з тих, хто користується різними цифровими послугами, використовують недостатньо надійні паролі.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це йдеться у річній доповіді Федерального офісу з безпеки інформації.

136-сторінковий документ ще не оприлюднений офіційно, проте його передали журналістам для ознайомлення. У звіті відомство попереджає про зростання ризиків у цифровій сфері та відзначає, що за останній рік ситуація була "напруженою".

У відомстві бачать тенденцію до "полювання на легку здобич" з боку кіберзлочинців, останнім часом це частіше невеликі компанії та організації, а також приватні особи.

Очільниця відомства Клавдія Платтнер зазначила, що громадянам все ще бракує усвідомлення ризиків у цій сфері, тому нерідко злочинці можуть завдавати великої шкоди без особливих хитрощів.

Опитування у межах підготовки доповіді продемонструвало, що лише 44% користувачів цифрових сервісів використовують паролі, які можна вважати досить надійними, тоді як два роки тому це було 53%.

У цьому питанні помітна кореляція з віком, що натякає на недостатню поінформованість молоді про кіберзагрози: громадяни віком 50-59 років ставляться до заходів безпеки набагато серйозніше, ніж 16-22-річні.

Ключовим методом і метою кіберзлочинців залишається вимагання коштів, проте зростає інтерес і до баз даних, з яких злочинці можуть отримати конфіденційні персональні дані. За період, охоплений звітом, відомство нарахувало 461 випадок витоку даних, де фігурували німецькі компанії чи громадяни.

Також у звіті повідомляють про помітний пік DDoS-атак у лютому, перед Мюнхенською безпековою конференцією і парламентськими виборами.

У попередньому періоді повідомляли про "рекордну кількість атак", за якими стоять проросійські та антиізраїльські хакери.

Польща фіксує зростання кількості кібератак на критичну інфраструктуру.