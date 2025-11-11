Более половины населения Германии из тех, кто пользуется различными цифровыми услугами, используют недостаточно надежные пароли.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом говорится в годовом докладе Федерального офиса по безопасности информации.

136-страничный документ еще не обнародован официально, однако его передали журналистам для ознакомления. В отчете ведомство предупреждает о росте рисков в цифровой сфере и отмечает, что за последний год ситуация была "напряженной".

В ведомстве видят тенденцию к "охоте на легкую добычу" со стороны киберпреступников, в последнее время это чаще небольшие компании и организации, а также частные лица.

Глава ведомства Клаудия Платтнер отметила, что гражданам все еще не хватает осознания рисков в этой сфере, поэтому нередко преступники могут наносить большой вред без особых ухищрений.

Опрос в рамках подготовки доклада продемонстрировал, что только 44% пользователей цифровых сервисов используют пароли, которые можно считать достаточно надежными, тогда как два года назад это было 53%.

В этом вопросе заметна корреляция с возрастом, что намекает на недостаточную осведомленность молодежи о киберугрозах: граждане в возрасте 50-59 лет относятся к мерам безопасности гораздо серьезнее, чем 16-22-летние.

Ключевым методом и целью киберпреступников остается вымогательство средств, однако растет интерес и к базам данных, из которых преступники могут получить конфиденциальные персональные данные. За период, охваченный отчетом, ведомство насчитало 461 случай утечки данных, где фигурировали немецкие компании или граждане.

Также в отчете сообщается о заметном пике DDoS-атак в феврале, перед Мюнхенской конференцией по безопасности и парламентскими выборами.

В предыдущем периоде сообщали о "рекордном количестве атак", за которыми стоят пророссийские и антиизраильские хакеры.

