Затриманий у Німеччині чоловік планував убити Меркель і Шольца

Чоловік, затриманий у німецькому місті Дортмунд за підозрою у підготовці замаху на політиків, планував зокрема убити колишніх канцлерів.

Як пише "Європейська правда", про це таблоїду Bild підтвердили у Федеральній прокуратурі Німеччини.

За даними речника, 49-річний Мартін С. збирав пожертви для убивства відомих політиків, серед яких були й колишні канцлери Ангела Меркель та Олаф Шольц. Усього в його списку фігурували понад 20 політиків і державних діячів Німеччини.

На погляди Мартіна С., як стверджує Bild, вплинула незгода з політикою уряду під час пандемії коронавірусу – нібито це й підштовхнуло його планувати замахи.

Чоловік також ідентифікував себе з ультраправою течією "рейхсбюргерів", які ставлять за мету повалити конституційний лад ФРН.

Після того як чоловіка заарештували 10 листопада, його доставляють до Карлсруе, де він постане перед слідчим суддею Федерального суду, який ухвалить рішення про арешт.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.

У січні Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.