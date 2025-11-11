Задержанный в Германии мужчина планировал убить Меркель и Шольца

Мужчина, задержанный в немецком городе Дортмунд по подозрению в подготовке покушения на политиков, планировал, в частности, убить бывших канцлеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом таблоиду Bild подтвердили в Федеральной прокуратуре Германии.

По данным представителя, 49-летний Мартин С. собирал пожертвования для убийства известных политиков, среди которых были и бывшие канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц. Всего в его списке фигурировали более 20 политиков и государственных деятелей Германии.

На взгляды Мартина С., как утверждает Bild, повлияло несогласие с политикой правительства во время пандемии коронавируса – якобы это и подтолкнуло его планировать покушения.

Мужчина также идентифицировал себя с ультраправым течением "рейхсбюргеров", которые ставят целью свергнуть конституционный строй ФРГ.

После того как мужчину арестовали 10 ноября, его доставляют в Карлсруэ, где он предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который примет решение об аресте.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.

В январе Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.