У Німеччині заарештували чоловіка, який міг планувати вбивства політиків

Федеральна прокуратура в німецькому місті Дортмунд заарештувала підозрюваного в праворадикальному екстремізмі з угруповання "рейхсбюргерів".

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 49-річного затриманого підозрюють у спробі організувати вбивства політиків. Зокрема правоохоронці підозрюють, що для цього він створив вебсайт у даркнеті.

На вебсайті в даркнеті, назва якого в перекладі означає "вбивство політиків" і який, за інформацією слідчих кіл, був викритий Федеральним кримінальним поліцейським управлінням, обвинувачений нібито пояснив свій план: спочатку однодумці мали пожертвувати гроші.

Ці гроші потім мали бути використані для оплати вбивць, які б здійснили відповідні вбивства непопулярних політиків.

Причиною цього заклику, як вважається, є антидемократична ідеологія чоловіка, якого вважають прихильником ультраправої течії "рейхсбюргерів".

Як зазначається, чоловік був відомий органам безпеки з 2020 року, оскільки привернув до себе увагу актами опору під час протестів проти коронавірусу.

Розслідування у цій справі перейняв генеральний прокурор Єнс Роммель, оскільки він вважає цей план кримінальним фінансуванням тероризму.

Після того як чоловіка заарештували 10 листопада, його доставляють до Карлсруе, де він постане перед слідчим суддею Федерального суду, який ухвалить рішення про арешт.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.

У січні Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.