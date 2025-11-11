Французький таксист звернувся до Чарльза III через неоплачену поїздку його міністра

Таксист із Франції Насім Мімум, який потрапив у судову суперечку з британським міністром Девідом Леммі та його дружиною, хоче отримати гроші за поїздку з ним і для цього звернувся до короля Чарльза III.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю RTL.

Мімум сказав, що напише королю Британії листа у звʼязку з інцидентом з Леммі, який раніше очолював британське Міністерство закордонних справ.

"Ваша Величносте, я прошу вас втрутитися і вирішити мою справу. Міністр не заплатив мені ні копійки за три дні перевезення. Сьогодні на RTL я звертаюся безпосередньо до Його Величності короля, щоб він виплатив мені компенсацію. Це питання честі Англії", – сказав чоловік.

У квітні 2025 року таксист відвозив Леммі та його дружину з Італії до Франції. Наприкінці поїздки завдовжки понад 600 кілометрів міністр і водій посперечались через вартість поїздки.

Леммі стверджував, що водій поїхав, забравши із собою багаж подружжя, зокрема готівку. А таксист казав, що міністр не захотів платити 1550 євро за поїздку (у британському МЗС це заперечували).

І Леммі, і водій подали скарги, але тільки скарга британського міністра була визнана обґрунтованою, і французького таксиста звинуватили у "крадіжці готівки та особистих речей".

Нещодавно таксиста виправдали через відсутність доказів його провини.