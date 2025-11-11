Французский таксист обратился к Чарльзу III из-за неоплаченной поездки его министра

Таксист из Франции Насим Мимум, который попал в судебный спор с британским министром Дэвидом Лэмми и его женой, хочет получить деньги за поездку с ним и для этого обратился к королю Чарльзу III.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RTL.

Мимум сказал, что напишет королю Британии письмо в связи с инцидентом с Лэмми, который ранее возглавлял британское Министерство иностранных дел.

"Ваше Величество, я прошу вас вмешаться и решить мое дело. Министр не заплатил мне ни копейки за три дня перевозки. Сегодня на RTL я обращаюсь непосредственно к Его Величеству королю, чтобы он выплатил мне компенсацию. Это вопрос чести Англии", – сказал мужчина.

В апреле 2025 года таксист отвозил Лэмми и его жену из Италии во Францию. В конце поездки длиной более 600 километров министр и водитель поспорили из-за стоимости поездки.

Лэмми утверждал, что водитель уехал, забрав с собой багаж супругов, в том числе наличные. А таксист говорил, что министр не захотел платить 1550 евро за поездку (в британском МИД это отрицали).

И Лэмми, и водитель подали жалобы, но только жалоба британского министра была признана обоснованной, и французского таксиста обвинили в "краже наличных и личных вещей".

Недавно таксиста оправдали из-за отсутствия доказательств его вины.