У Франції виправдали таксиста, звинуваченого в пограбуванні британського міністра

Суд у Франції виправдав 40-річного таксиста, якого нинішній міністр юстиції Великої Британії Девід Леммі звинувачував у крадіжці грошей та багажу, через відсутність доказів.

Інцидент стався у квітні 2025 року, коли таксист відвозив Леммі та його дружину з Італії до Франції. Наприкінці поїздки завдовжки понад 600 кілометрів міністр і водій посперечались через вартість поїздки.

Леммі стверджував, що водій поїхав, забравши із собою багаж подружжя, зокрема готівку. А таксист казав, що міністр не захотів платити 1550 євро за поїздку (у британському МЗС це заперечували).

І Леммі, і водій подали скарги, але тільки скарга британського міністра була визнана обґрунтованою, і французького таксиста звинуватили у "крадіжці готівки та особистих речей".

Прокурор міста Бонневіль Борис Дюфо повідомив, що таксиста виправдали через відсутність доказів.

Девід Леммі з липня 2024 по вересень 2025 року обіймав посаду міністра закордонних справ Британії, після чого став очільником Міністерства юстиції та заступником премʼєра.