У Грузії розбився транспортний літак турецької армії
Міноборони Туреччини повідомило про катастрофу транспортного літака збройних сил у Грузії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Anadolu.
Згідно з повідомленням, літак прямував з Азербайджану до Туреччини.
"Військово-транспортний літак С130, що вилетів з Азербайджану до нашої країни, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У координації з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні Міноборони.
Жодних подробиць щодо того, скільки людей перебували на борту, у відомстві не надали.
Наприкінці вересня в аварії легкомоторного літака в Естонії постраждав директор школи.
Наприкінці жовтня на сході Румунії зазнав аварії легкомоторний літак, його пілот загинув. А в Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.