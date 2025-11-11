У Грузії розбився транспортний літак турецької армії

Міноборони Туреччини повідомило про катастрофу транспортного літака збройних сил у Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Anadolu.

Згідно з повідомленням, літак прямував з Азербайджану до Туреччини.

"Військово-транспортний літак С130, що вилетів з Азербайджану до нашої країни, розбився на грузинсько-азербайджанському кордоні. У координації з азербайджанською та грузинською владою розпочато пошуково-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Жодних подробиць щодо того, скільки людей перебували на борту, у відомстві не надали.

Наприкінці вересня в аварії легкомоторного літака в Естонії постраждав директор школи.

Наприкінці жовтня на сході Румунії зазнав аварії легкомоторний літак, його пілот загинув. А в Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.