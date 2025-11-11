На борту военного самолета Турции, разбившегося в Грузии, было 20 человек

На борту турецкого военного самолета, разбившегося в Грузии, было 20 членов экипажа и пассажиров.

Об этом сообщает турецкое Anadolu, пишет "Европейская правда".

На борту военного транспортника C-130 было 20 человек, включая членов экипажа, сообщили в Министерстве обороны Турции. Самолет направлялся из Азербайджана и разбился недалеко от грузино-азербайджанской границы.

"Наши поисково-спасательные операции продолжаются в координации с (грузинскими) национальными службами", – сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой Гелой Геладзе и тот вылетел на место событий.

В грузинские СМИ уже попали видео свидетелей авиакатастрофы. На нем можно видеть, как самолет теряет высоту, вращаясь в "штопоре". Слева в кадре падает отдельный фрагмент, вероятно хвост.

Еще одно видео из сети свидетельствует, что самолет развалился на части – в "штопоре" падает центральная его часть с крылом.

🇦🇿🇹🇷🇬🇪 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal was lost over Georgian territory. Footage below shows the crash of the same aircraft, currently under verification.#georgia #turkey #plane #turkishairforce #cargo pic.twitter.com/dtIDIULMoE – Turkey Tribune (@TurkeyTribune) November 11, 2025

Напомним, в 2021 году в аварии военного вертолета на юге Турции погибли 11 военных, в том числе командующий корпуса. Несколько человек выжили.

В августе 2025 года в Польше на репетиции авиашоу разбился истребитель F-16, его пилот погиб.