Собака в аэропорту Цюриха унюхала замаскированный гашиш
Новости — Вторник, 11 ноября 2025, 18:13 —
Служебная собака аэропорта Цюриха помогла обнаружить партию наркотиков, которую маскировали под напольное покрытие.
Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Федеральное управление таможенной и пограничной службы Швейцарии.
По словам таможенников, их внимание привлекли 30 подозрительных коробок с надписью "водонепроницаемое виниловое напольное покрытие".
Для проверки содержимого коробок вызвали полицейских со служебной собакой, которая подтвердила наличие наркотиков – 128 килограммов гашиша.
Наркотики изъяли и передали полиции Цюриха, говорится в сообщении.
