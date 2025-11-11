Собака в аэропорту Цюриха унюхала замаскированный гашиш

Служебная собака аэропорта Цюриха помогла обнаружить партию наркотиков, которую маскировали под напольное покрытие.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Федеральное управление таможенной и пограничной службы Швейцарии.

По словам таможенников, их внимание привлекли 30 подозрительных коробок с надписью "водонепроницаемое виниловое напольное покрытие".

Для проверки содержимого коробок вызвали полицейских со служебной собакой, которая подтвердила наличие наркотиков – 128 килограммов гашиша.

Наркотики изъяли и передали полиции Цюриха, говорится в сообщении.

В октябре испанская полиция изъяла 6,5 тонн кокаина и арестовала девять человек после того, как провела рейд на судне у Канарских островов.

В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.