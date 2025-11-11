Президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Єлисейському палаці очільника Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, головною темою розмови було виконання погодженого плану припинення війни у секторі Гази.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Аббас прибув до Єлисейського палацу у вівторок 11 листопада близько 16:30 за місцевим часом. Розмова з Макроном тривала близько однієї години.

Перед зустріччю анонсували, що головною темою розмови буде "повне виконання" домовленостей про припинення війни у секторі Гази.

Після зустрічі Макрон анонсував створення об’єданого комітету з консолідації держави Палестини, завданням якого буде "працювати над усіма аспектами, включно з конституційним та організаційним".

В інтерв’ю Le Figaro Аббас наголосив, що угруповання ХАМАС не буде мати ніякої ролі у владі в секторі Гази, за безпеку будуть відповідати палестинські сили, підготовлені у Єгипті та Йордані, що будуть розгорнуті у координації з багатонаціональними силами, як передбачає американський план. Також він заявив про готовність провести вибори наступного року після завершення війни, але не підтвердив, чи це буде 2026-й.

Нагадаємо, Франція та ще низка країн Заходу у вересні 2025 року визнали Палестину як державу.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що очікує на розгортання міжнародних стабілізаційних сил в Газі "дуже скоро".