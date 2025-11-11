Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса, главной темой разговора было выполнение согласованного плана прекращения войны в секторе Газа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Аббас прибыл в Елисейский дворец во вторник 11 ноября около 16:30 по местному времени. Разговор с Макроном длился около одного часа.

Перед встречей анонсировали, что главной темой разговора будет "полное выполнение" договоренностей о прекращении войны в секторе Газа.

После встречи Макрон анонсировал создание объединенного комитета по консолидации государства Палестины, задачей которого будет "работать над всеми аспектами, включая конституционный и организационный".

В интервью Le Figaro Аббас подчеркнул, что группировка ХАМАС не будет иметь никакой роли во власти в секторе Газа, за безопасность будут отвечать палестинские силы, подготовленные в Египте и Иордане, которые будут развернуты в координации с многонациональными силами, как предусматривает американский план. Также он заявил о готовности провести выборы в следующем году после завершения войны, но не подтвердил, будет ли это 2026-й.

Напомним, Франция и еще ряд стран Запада в сентябре 2025 года признали Палестину как государство.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что ожидает развертывания международных стабилизационных сил в Газе "очень скоро".