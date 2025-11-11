У Британії визнали, що за пів року помилково випустили з в’язниць понад 90 засуджених

У Міністерстві юстиції Британії визнали, що з квітня до кінця жовтня 2025 року з пенітенціарних закладів помилково випустили понад 90 засуджених злочинців.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

За останніми даними Мін’юсту Британії, з 1 квітня і до кінця жовтня цього року з британських в’язниць помилково відпустили 91 особу.

Міністр юстиції Девід Леммі у спілкуванні з депутатами Палати громад визнав, що процедура звільнення "потребує радикального перегляду".

Він також підтвердив, що трьох помилково звільнених досі не знайшли. Двох відпустили ще у серпні й грудні 2024 року, одного – у червні 2025 року, з них один іноземець. На додачу, уточнюється ще один ймовірний випадок помилкового звільнення 3 листопада.

Нагадаємо, тема привернула підвищену увагу після кількох резонансних випадків помилкового звільнення, у тому числі засуджених за сексуальні злочини.

Один з таких в’язнів, засуджений за шахрайство британець, у підсумку сам повернувся до в’язниці.