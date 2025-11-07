У Британії заарештували злочинця, якого помилково випустили на волю

Британська поліція заарештувала Брагіма Каддура Шеріфа, засудженого за сексуальні злочини, якого помилково звільнили з в'язниці.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Арешт 24-річного алжирця у Лондоні відбувся після різкого збільшення кількості помилково звільнених в'язнів.

Полювання на Каддура Шеріфа почалося через кілька днів після випадкового звільнення ефіопського мігранта Хадуша Кебату, чия судимість викликала протести біля готелю, де проживали особи, які шукали притулку.

Фото: Reuters

Каддур Шеріф був помилково звільнений 29 жовтня. Інший ув'язнений, шахрай Вільям Сміт, також був помилково звільнений, але пізніше сам здався.

Нагадаємо, нещодавно з Британії депортували мігранта, справа якого викликала насильницькі протести біля готелю The Bell.

38-річний Хадуш Герберсласі Кебату був засуджений у вересні до 12 місяців ув'язнення за сексуальне насильство над 14-річною дівчинкою та жінкою.

24 жовтня його випадково звільнили з в'язниці, після триденних пошуків його знайшли і затримали. Після цього Кебату вирішили депортувати.

Після цього британські ЗМІ писали, що країна виплатила мігранту 500 фунтів стерлінгів за депортацію до Ефіопії.