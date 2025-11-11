В Британии признали, что за полгода ошибочно выпустили из тюрем более 90 осужденных

В Министерстве юстиции Великобритании признали, что с апреля до конца октября 2025 года из пенитенциарных учреждений ошибочно выпустили более 90 осужденных преступников.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

По последним данным Минюста Великобритании, с 1 апреля и до конца октября этого года из британских тюрем ошибочно отпустили 91 человека.

Министр юстиции Дэвид Лемми в общении с депутатами Палаты общин признал, что процедура освобождения "требует радикального пересмотра".

Он также подтвердил, что трех ошибочно освобожденных до сих пор не нашли. Двух отпустили еще в августе и декабре 2024 года, одного – в июне 2025 года, из них один иностранец. В дополнение, уточняется еще один вероятный случай ложного освобождения 3 ноября.

Напомним, тема привлекла повышенное внимание после нескольких резонансных случаев ложного освобождения, в том числе осужденных за сексуальные преступления.

Один из таких заключенных, осужденный за мошенничество британец, в итоге сам вернулся в тюрьму.