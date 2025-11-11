Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $210 млн

Правительство и профильный парламентский комитет Дании во вторник согласовали детали нового, 28-го по счету пакета военной помощи Украине на общую сумму 1,4 миллиарда датских крон (217 миллионов долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба датского Министерства обороны.

Отмечается, что новый пакет военной помощи Украине включает дополнительное финансирование так называемой "датской модели" (производство оружия в Украине) в размере 100 миллионов крон.

Еще более 370 миллионов крон Дания выделяет на инициативу PURL – закупку американского вооружения для Украины, а 80 миллионов крон – на топливо, которое будет приобретено через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, говорится в сообщении

"С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL", – сказал министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Предыдущий, 27-й пакет военной помощи Украине на сумму около 2,6 млрд датских крон (407 млн долларов) Дания объявляла в сентябре.

С учетом последнего пакета Дания в целом объявила о выделении почти 71 млрд крон на помощь Украине с 2022 года – как уже предоставленной, так и той, которая будет предоставляться в будущем.

Ранее сообщалось, что правительство Германии хочет увеличить поддержку Украины для защиты от российской агрессии до более 11,5 миллиардов евро в следующем году.