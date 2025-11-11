Глава МЗС Литви відкидає пропозицію Лукашенка про переговори щодо кордону

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що виступає проти переговорів з Білоруссю щодо руху через кордон, які запропонував самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко.

Як пише "Європейська правда", про це Будріс сказав в інтервʼю порталу 15min (пейвол), яке цитує агентство Reuters.

Очільник литовського МЗС сказав, що "Лукашенко не встановлює правила" у ситуації з обмеженням руху через білорусько-литовський кордон.

"Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав'язати", – сказав він, додавши, що в цьому питанні Литва "має повну підтримку США".

Будріс сказав, що Литва має відновити роботу кордону, коли Білорусь припинить запускати в її повітряний простір повітряні кулі і дозволить перетнути кордон близько 1000 литовських вантажівок, які були затримані в Білорусі після закриття кордону.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх.

Своєю чергою Білорусь з 1 листопада заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.