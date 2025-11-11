Глава МИД Литвы отвергает предложение Лукашенко о переговорах по пограничному вопросу

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что выступает против переговоров с Беларусью о пересечении границы, которые предложил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом Будрис сказал в интервью порталу 15min (пейвол), которое цитирует агентство Reuters.

Глава литовского МИД сказал, что "Лукашенко не устанавливает правила" в ситуации с ограничением движения через белорусско-литовскую границу.

"Я настоятельно рекомендую своему правительству не идти по тому пути, который они пытаются нам навязать", – сказал он, добавив, что в этом вопросе Литва "имеет полную поддержку США".

Будрис сказал, что Литва должна возобновить работу границы, когда Беларусь прекратит запускать в ее воздушное пространство воздушные шары и позволит пересечь границу около 1000 литовских грузовиков, которые были задержаны в Беларуси после закрытия границы.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех.

В свою очередь Беларусь с 1 ноября запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их остановиться в специально определенных местах – кроме тех, которые везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения Литвы о закрытии границы с Беларусью огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.