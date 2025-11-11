Лукашенко доручив МЗС провести переговори з Литвою щодо питання кордону

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко доручив своєму міністру закордонних справ провести переговори з Литвою щодо пунктів пропуску на кордоні.

Про це пише БЕЛТА, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у вівторок, 11 листопада, Лукашенко заслухав доповіді голови Держкордонкомітету генерала Костянтіна Молостова, міністра закордонних справ Максима Ріженкова та голови КДБ генерала Івана Тєртєля щодо ситуації на білорусько-литовському та білорусько-польському кордоні.

Зазначається, що сталося після того, як "від литовської влади надійшли пропозиції щодо врегулювання ситуації на білорусько-литовському кордоні".

Відтак у Білорусі заявили, що з урахуванням звернення литовської сторони, Лукашенко доручив главі МЗС країни організувати переговори з питань нормалізації ситуації та відновлення повноцінного функціонування пунктів пропуску на спільному кордоні – за участю литовських уповноважених осіб, відповідальних за цей напрямок.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

З 1 листопада Білорусь заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.

У Білорусі заявили, що не збираються робити винятки для литовських вантажівок, які застрягли в країні.

У вівторок, 11 листопада, Литва перехопила вісім повітряних куль, що летіли з Білорусі, за попередніми даними, перевозили понад 13 тисяч пачок контрабандних сигарет; також перехопили саморобний дрон.