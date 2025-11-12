Минобороны Турции: все 20 военных погибли в авиакатастрофе в Грузии

Министерство обороны Турции заявило, что 20 солдат погибли в результате аварии военного самолета в Грузии днем ранее.

Об этом ведомство сообщило в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Самолет C-130 вылетел из Азербайджана в Турцию и разбился в Грузии во вторник, 11 ноября. Тогда СМИ писали, что на борту самолета было 20 членов экипажа и пассажиров.

Утром в среду, 12 ноября, Минобороны Турции опубликовало фотографии 20 человек и заявило, что все они погибли.

Министр обороны страны Яшар Гюлер выразил соболезнования семьям.

Напомним, в 2021 году в аварии военного вертолета на юге Турции погибли 11 военных, в том числе командующий корпусом. Несколько человек выжили.

В августе 2025 года в Польше на репетиции авиашоу разбился истребитель F-16, его пилот погиб.